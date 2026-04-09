Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

So bewegt sich der NASDAQ 100 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,19 Prozent tiefer bei 24 855,12 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,061 Prozent auf 24 918,28 Punkte an der Kurstafel, nach 24 903,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24 939,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 831,31 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,95 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24 967,25 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 09.01.2026, einen Stand von 25 766,26 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 19 145,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,39 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 4,39 Prozent auf 119,47 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,76 Prozent auf 629,30 USD), Lam Research (+ 2,18 Prozent auf 251,86 USD), Amazon (+ 1,87 Prozent auf 225,39 USD) und Micron Technology (+ 1,86 Prozent auf 414,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Zscaler (-7,17 Prozent auf 127,96 USD), Atlassian (-5,44 Prozent auf 60,16 USD), Axon Enterprise (-5,43 Prozent auf 370,27 USD), Palantir (-5,28 Prozent auf 133,33 USD) und Workday (-4,00 Prozent auf 114,41 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 117 759 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,711 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,63 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at