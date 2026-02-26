Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,69 Prozent auf 25 154,81 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,201 Prozent auf 25 278,25 Punkte an der Kurstafel, nach 25 329,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 142,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25 288,23 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,879 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 25 713,21 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 25 236,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21 132,92 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,204 Prozent zurück. Bei 26 165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Atlassian (+ 5,75 Prozent auf 77,40 USD), Datadog A (+ 4,59 Prozent auf 115,39 USD), Workday (+ 4,27 Prozent auf 138,84 USD), Zscaler (+ 3,92 Prozent auf 161,81 USD) und Intuit (+ 3,32 Prozent auf 393,90 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Zoom Communications (-14,12 Prozent auf 73,37 USD), Broadcom (-4,05 Prozent auf 318,84 USD), Applied Materials (-3,49 Prozent auf 381,15 USD), NVIDIA (-3,39 Prozent auf 188,94 USD) und Synopsys (-3,02 Prozent auf 435,59 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13 028 890 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,965 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,87 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at