Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsschluss legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,88 Prozent auf 25 939,74 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 25 852,05 Zählern und damit 0,540 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 713,21 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25 791,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 982,59 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 644,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 821,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 127,28 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,91 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 25 982,59 Punkte. Bei 24 954,18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lam Research (+ 7,00 Prozent auf 238,46 USD), Micron Technology (+ 5,44 Prozent auf 410,24 USD), KLA-Tencor (+ 4,75 Prozent auf 1 616,33 USD), Applied Materials (+ 4,15 Prozent auf 332,71 USD) und MercadoLibre (+ 3,72 Prozent auf 2 295,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Charter A (-5,57 Prozent auf 182,99 USD), lululemon athletica (-3,32 Prozent auf 186,39 USD), Atlassian (-3,31 Prozent auf 133,86 USD), Intuit (-2,91 Prozent auf 545,40 USD) und PayPal (-2,91 Prozent auf 46,46 EUR).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 741 896 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,841 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

