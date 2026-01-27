lululemon athletica Aktie

lululemon athletica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MXBY / ISIN: US5500211090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100 im Fokus 27.01.2026 22:34:55

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsschluss legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,88 Prozent auf 25 939,74 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 25 852,05 Zählern und damit 0,540 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 713,21 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25 791,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 982,59 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 644,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 821,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 127,28 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,91 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 25 982,59 Punkte. Bei 24 954,18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lam Research (+ 7,00 Prozent auf 238,46 USD), Micron Technology (+ 5,44 Prozent auf 410,24 USD), KLA-Tencor (+ 4,75 Prozent auf 1 616,33 USD), Applied Materials (+ 4,15 Prozent auf 332,71 USD) und MercadoLibre (+ 3,72 Prozent auf 2 295,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Charter A (-5,57 Prozent auf 182,99 USD), lululemon athletica (-3,32 Prozent auf 186,39 USD), Atlassian (-3,31 Prozent auf 133,86 USD), Intuit (-2,91 Prozent auf 545,40 USD) und PayPal (-2,91 Prozent auf 46,46 EUR).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 741 896 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,841 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu lululemon athletica IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu lululemon athletica IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Applied Materials Inc. 288,50 2,52% Applied Materials Inc.
Atlassian 108,32 -3,95% Atlassian
Charter Inc (A) (Charter Communications) 153,72 0,68% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Intuit Inc. 440,25 -2,31% Intuit Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 24,50 0,20% JD.com Inc (spons. ADRs)
KLA-Tencor Corp. 1 383,60 1,63% KLA-Tencor Corp.
Kraft Heinz Company 19,35 -0,14% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 210,55 5,17% Lam Research Corp.
lululemon athletica IncShs 150,92 0,09% lululemon athletica IncShs
MercadoLibre Inc 1 899,80 -0,11% MercadoLibre Inc
Micron Technology Inc. 370,45 1,80% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 159,50 -0,51% NVIDIA Corp.
PayPal Inc 45,22 -0,10% PayPal Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 131,60 -1,05% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 26 022,79 0,32%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen