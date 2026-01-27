NASDAQ 100

25 939,74
226,53
0,88 %
<
Marktbericht 27.01.2026 16:01:39

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start

Der NASDAQ 100 bleibt auch am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Dienstag klettert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,80 Prozent auf 25 919,87 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,540 Prozent auf 25 852,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25 713,21 Punkten am Vortag.

Bei 25 925,45 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 791,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 644,39 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 821,55 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 27.01.2025, den Wert von 21 127,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,83 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 25 925,45 Punkten. 24 954,18 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell CoStar Group (+ 4,83 Prozent auf 68,99 USD), Lam Research (+ 4,75 Prozent auf 233,45 USD), Micron Technology (+ 4,40 Prozent auf 406,21 USD), Zscaler (+ 4,31 Prozent auf 223,80 USD) und Applied Materials (+ 3,06 Prozent auf 329,25 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Intuit (-3,03 Prozent auf 544,76 USD), Adobe (-2,87 Prozent auf 295,96 USD), Atlassian (-2,71 Prozent auf 134,69 USD), lululemon athletica (-2,30 Prozent auf 188,36 USD) und PayPal (-2,27 Prozent auf 46,76 EUR).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 260 632 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,841 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

