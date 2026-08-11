Honeywell Technologies Aktie
WKN DE: A42C19 / ISIN: US4385162056
|Marktbericht
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11.08.2026 18:01:15
Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge
Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,22 Prozent auf 29 555,94 Punkte abwärts. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,246 Prozent auf 29 694,70 Punkte an der Kurstafel, nach 29 621,80 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 705,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 535,21 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29 825,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 320,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 526,63 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 17,26 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Axon Enterprise (+ 4,98 Prozent auf 626,00 USD), MercadoLibre (+ 4,64 Prozent auf 1 909,06 USD), Nebius (+ 4,45) Prozent auf 192,31 USD), Teradyne (+ 4,06 Prozent auf 379,91 USD) und ASML (+ 3,66 Prozent auf 1 796,87 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Monster Beverage (-50,31 Prozent auf 45,43 USD), AppLovin (-4,15 Prozent auf 324,92 USD), Honeywell Technologies (-3,55 Prozent auf 234,31 USD), Datadog A (-3,24 Prozent auf 252,33 USD) und SpaceX (-2,95 Prozent auf 134,65 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 23 121 932 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,697 Bio. Euro.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen
Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 7,19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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