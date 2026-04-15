Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Der NASDAQ 100 befindet sich am Mittwochmittag im Aufwärtstrend.

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,74 Prozent stärker bei 26 033,38 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,067 Prozent auf 25 859,19 Punkte an der Kurstafel, nach 25 842,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 26 052,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 828,76 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 3,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 380,73 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25 547,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 830,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,28 Prozent aufwärts. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Tesla (+ 7,63 Prozent auf 391,99 USD), Atlassian (+ 6,95 Prozent auf 63,86 USD), Datadog A (+ 6,91) Prozent auf 118,21 USD), AppLovin (+ 5,38 Prozent auf 456,84 USD) und Zscaler (+ 5,04 Prozent auf 128,86 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen KLA-Tencor (-4,41 Prozent auf 1 716,73 USD), ASML (-4,37 Prozent auf 1 452,00 USD), Lam Research (-3,42 Prozent auf 263,10 USD), Micron Technology (-3,39 Prozent auf 449,86 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,57 Prozent auf 205,00 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 348 323 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,903 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at