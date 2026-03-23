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NASDAQ 100-Kursentwicklung 23.03.2026 20:04:25

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Gewinne

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Gewinne

Der NASDAQ 100 gewinnt am ersten Tag der Woche an Wert.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1,61 Prozent auf 24 282,65 Punkte nach oben. Zuvor eröffnete der Index bei 24 270,77 Zählern und damit 1,56 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23 898,15 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 24 097,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 465,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 23.02.2026, den Wert von 24 708,94 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.12.2025, den Stand von 25 587,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Wert von 19 753,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3,66 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 759,97 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palantir (+ 6,35 Prozent auf 160,25 USD), Arm (+ 4,78 Prozent auf 138,67 USD), ASML (+ 4,66 Prozent auf 1 378,60 USD), Broadcom (+ 4,33 Prozent auf 323,96 USD) und Synopsys (+ 4,32 Prozent auf 438,48 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-4,72 Prozent auf 42,03 USD), Micron Technology (-3,68 Prozent auf 407,34 USD), Linde (-1,67 Prozent auf 480,02 USD), Kraft Heinz Company (-1,34 Prozent auf 21,28 USD) und QUALCOMM (-0,69 Prozent auf 129,00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29 272 883 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,638 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Arm Holdings 117,00 -0,51% Arm Holdings
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 185,00 0,85% ASML Holding NV NY Registered Shs
Broadcom 277,50 -0,02% Broadcom
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 249,60 0,16% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Enphase Energy Inc 35,11 0,23% Enphase Energy Inc
Kraft Heinz Company 18,27 0,11% Kraft Heinz Company
Linde plc 411,20 0,10% Linde plc
Micron Technology Inc. 351,10 0,89% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 151,60 0,30% NVIDIA Corp.
Palantir 138,22 -0,14% Palantir
QUALCOMM Inc. 110,46 -0,02% QUALCOMM Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 118,70 -0,08% Strategy (ex MicroStrategy)
Synopsys Inc. 370,50 -0,43% Synopsys Inc.

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NASDAQ 100 24 188,59 1,22%

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