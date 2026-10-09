Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne

Am Freitag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,51 Prozent auf 30 883,15 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,567 Prozent höher bei 30 900,06 Punkten in den Handel, nach 30 725,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 770,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 946,74 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,228 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 421,55 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 29 727,10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 25 098,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 22,52 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 14,21 Prozent auf 225,00 USD), Datadog A (+ 7,11 Prozent auf 293,26 USD), Lumentum (+ 5,22 Prozent auf 1 103,36 USD), Palantir (+ 5,17 Prozent auf 209,05 USD) und Palo Alto Networks (+ 5,09 Prozent auf 418,78 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen T-Mobile US (-13,27 Prozent auf 148,58 USD), Arm (-3,27 Prozent auf 266,28 USD), Starbucks (-2,64 Prozent auf 90,75 USD), Comcast (-2,59 Prozent auf 20,66 USD) und Intel (-2,22 Prozent auf 104,70 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 22 084 079 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 5,099 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at