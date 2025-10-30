Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,73 Prozent schwächer bei 25 929,57 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,636 Prozent auf 25 953,78 Punkte an der Kurstafel, nach 26 119,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 26 031,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 804,32 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,886 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 679,99 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 30.07.2025, einen Stand von 23 345,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20 387,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 23,62 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Align Technology (+ 6,63 Prozent auf 140,65 USD), MercadoLibre (+ 5,02 Prozent auf 2 411,28 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,03 Prozent auf 286,25 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3,98 Prozent auf 285,49 USD) und Verisk Analytics A (+ 3,24 Prozent auf 214,73 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil eBay (-13,84 Prozent auf 85,76 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-9,49 Prozent auf 680,33 USD), Fiserv (-5,69 Prozent auf 66,58 USD), Honeywell (-4,93 Prozent auf 202,40 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,87 Prozent auf 264,69 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21 454 169 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,331 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 6,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

