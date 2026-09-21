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Kursentwicklung 21.09.2026 16:01:47

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der NASDAQ 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr 1,61 Prozent auf 30 122,82 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,02 Prozent höher bei 29 947,16 Punkten in den Montagshandel, nach 29 644,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 29 933,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 122,82 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 21.08.2026, den Stand von 29 308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wies der NASDAQ 100 30 406,19 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 626,25 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 19,51 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Arm (+ 9,18 Prozent auf 300,92 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,87 Prozent auf 166,04 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,86) Prozent auf 603,83 USD), Rocket Lab (+ 7,54 Prozent auf 69,44 USD) und Intel (+ 7,25 Prozent auf 116,47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen T-Mobile US (-2,93 Prozent auf 163,26 USD), Intuit (-2,51 Prozent auf 295,59 USD), Diamondback Energy (-2,22 Prozent auf 188,15 USD), CSX (-1,89 Prozent auf 46,21 USD) und Old Dominion Freight Line (-1,73 Prozent auf 170,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 896 738 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,667 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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