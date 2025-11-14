Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,57 Prozent leichter bei 24 850,85 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1,34 Prozent leichter bei 24 658,55 Punkten, nach 24 993,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24 534,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 882,41 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24 579,32 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 23 832,44 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.11.2024, den Stand von 20 896,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 18,47 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 2,89 Prozent auf 243,80 USD), Workday (+ 2,15 Prozent auf 228,30 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,10) Prozent auf 22,61 USD), Booking (+ 0,86 Prozent auf 5 119,04 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 0,85 Prozent auf 438,23 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-4,92 Prozent auf 198,29 USD), PayPal (-3,77 Prozent auf 54,89 EUR), JDcom (-3,71 Prozent auf 29,57 USD), Applied Materials (-3,46 Prozent auf 215,50 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-3,03 Prozent auf 240,45 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 281 966 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,048 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at