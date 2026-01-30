eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|Index-Performance im Fokus
|
30.01.2026 16:01:40
Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste
Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,64 Prozent leichter bei 25 718,67 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,557 Prozent leichter bei 25 740,19 Punkten, nach 25 884,30 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25 709,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 823,30 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,342 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25 462,56 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 25 734,81 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Stand von 21 508,12 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,03 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Charter A (+ 5,99 Prozent auf 203,00 USD), Micron Technology (+ 3,75 Prozent auf 452,15 USD), T-Mobile US (+ 3,21) Prozent auf 195,35 USD), Tesla (+ 1,92 Prozent auf 424,56 USD) und Broadcom (+ 1,77 Prozent auf 336,60 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen KLA-Tencor (-7,85 Prozent auf 1 552,42 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,59 Prozent auf 243,12 USD), eBay (-2,56 Prozent auf 91,99 USD), Axon Enterprise (-2,47 Prozent auf 497,01 USD) und Cadence Design Systems (-2,33 Prozent auf 295,63 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3 939 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,898 Bio. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus
Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu eBay Inc.
|
30.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
23.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)