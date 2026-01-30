Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,64 Prozent leichter bei 25 718,67 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,557 Prozent leichter bei 25 740,19 Punkten, nach 25 884,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25 709,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 823,30 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,342 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25 462,56 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 25 734,81 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Stand von 21 508,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,03 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Charter A (+ 5,99 Prozent auf 203,00 USD), Micron Technology (+ 3,75 Prozent auf 452,15 USD), T-Mobile US (+ 3,21) Prozent auf 195,35 USD), Tesla (+ 1,92 Prozent auf 424,56 USD) und Broadcom (+ 1,77 Prozent auf 336,60 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen KLA-Tencor (-7,85 Prozent auf 1 552,42 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,59 Prozent auf 243,12 USD), eBay (-2,56 Prozent auf 91,99 USD), Axon Enterprise (-2,47 Prozent auf 497,01 USD) und Cadence Design Systems (-2,33 Prozent auf 295,63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3 939 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,898 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

