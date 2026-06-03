Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,45 Prozent leichter bei 30 521,30 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,227 Prozent fester bei 30 730,11 Punkten, nach 30 660,60 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 30 441,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 762,20 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,746 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 27 710,36 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 24 720,08 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Stand von 21 662,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 21,09 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 6,00 Prozent auf 114,41 USD), Fastenal (+ 2,66 Prozent auf 45,92 USD), Marvell Technology (+ 2,54) Prozent auf 298,17 USD), Exelon (+ 2,33 Prozent auf 46,05 USD) und Walmart (+ 2,15 Prozent auf 115,49 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Atlassian (-8,08 Prozent auf 100,29 USD), Datadog A (-7,95 Prozent auf 247,73 USD), Palo Alto Networks (-6,50 Prozent auf 277,87 USD), Arm (-6,04 Prozent auf 378,40 USD) und Zscaler (-5,38 Prozent auf 136,39 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Marvell Technology-Aktie aufweisen. 6 975 978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,673 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at