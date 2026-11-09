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Kursentwicklung im Fokus 09.11.2026 16:01:18

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montagmorgen.

Am Montag steht der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 2,51 Prozent im Plus bei 27 667,03 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,01 Prozent auf 27 263,43 Punkte an der Kurstafel, nach 26 989,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27 697,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 27 227,53 Einheiten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30 883,15 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 29 722,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 25 059,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,76 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 8,52 Prozent auf 584,49 USD), Western Digital (+ 7,41 Prozent auf 283,33 USD), Applied Materials (+ 7,28 Prozent auf 356,94 USD), Astera Labs (+ 7,28 Prozent auf 204,59 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,93 Prozent auf 480,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil NVIDIA (-5,65 Prozent auf 176,10 USD), Kraft Heinz Company (-4,54 Prozent auf 24,17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,07 Prozent auf 123,68 USD), PDD (-2,29 Prozent auf 81,13 USD) und Diamondback Energy (-1,78 Prozent auf 175,77 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 25 485 044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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