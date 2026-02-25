Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge

Um 17:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1,16 Prozent auf 25 267,31 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,643 Prozent auf 25 137,72 Punkte an der Kurstafel, nach 24 977,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 303,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 137,62 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, stand der NASDAQ 100 bei 25 605,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 018,36 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 21 087,25 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,243 Prozent zu. Bei 26 165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 387,47 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Axon Enterprise (+ 21,60 Prozent auf 538,09 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,89 Prozent auf 134,44 USD), AppLovin (+ 7,48 Prozent auf 422,65 USD), PayPal (+ 7,08 Prozent auf 39,69 EUR) und Netflix (+ 5,50 Prozent auf 82,34 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen CoStar Group (-11,13 Prozent auf 43,68 USD), MercadoLibre (-9,93 Prozent auf 1 731,59 USD), Diamondback Energy (-3,01 Prozent auf 167,32 USD), Old Dominion Freight Line (-2,56 Prozent auf 191,67 USD) und O Reilly Automotive (-2,32 Prozent auf 92,14 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 661 262 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,945 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

