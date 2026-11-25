Der NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag in Rot.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,99 Prozent schwächer bei 25 953,53 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 3,45 Prozent auf 25 309,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26 214,17 Punkten am Vortag.

Bei 24 970,66 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 26 015,56 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3,48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28 957,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 209,23 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 25 018,36 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,96 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31 361,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Axon Enterprise (+ 8,05 Prozent auf 345,03 USD), DoorDash (+ 5,33 Prozent auf 168,67 USD), Analog Devices (+ 4,29 Prozent auf 326,36 USD), Paychex (+ 3,65 Prozent auf 119,28 USD) und Texas Instruments (+ 3,42 Prozent auf 267,29 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Sandisk (-7,86 Prozent auf 71,82 USD), Lam Research (-7,24 Prozent auf 181,95 USD), Micron Technology (-6,75 Prozent auf 587,29 USD), Applied Materials (-5,64 Prozent auf 305,51 USD) und NVIDIA (-4,74 Prozent auf 148,02 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47 353 903 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,637 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,26 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at