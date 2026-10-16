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Marktbericht 16.10.2026 18:01:24

Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter

Der NASDAQ 100 notiert am Freitag im Minus.

Um 17:58 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,55 Prozent auf 29 472,93 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,463 Prozent auf 29 797,10 Punkte an der Kurstafel, nach 29 935,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 822,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 29 452,10 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,30 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 28 945,06 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Stand von 29 025,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 657,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,93 Prozent aufwärts. 31 361,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit IDEXX Laboratories (+ 2,92 Prozent auf 563,18 USD), Coca-Cola European Partners (+ 2,21 Prozent auf 112,20 USD), Comcast (+ 2,20 Prozent auf 22,25 USD), Baker Hughes (+ 2,17 Prozent auf 55,58 USD) und PepsiCo (+ 2,00 Prozent auf 130,95 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Moderna (-10,15 Prozent auf 212,49 USD), CoreWeave (-9,01 Prozent auf 63,41 USD), Nebius (-8,44 Prozent auf 172,50 USD), CrowdStrike (-7,29 Prozent auf 226,74 USD) und Palo Alto Networks (-7,23 Prozent auf 343,50 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 985 191 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,746 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Coca-Cola European Partners PLC 99,20 1,85% Coca-Cola European Partners PLC
Comcast Corp. (Class A) 19,47 0,54% Comcast Corp. (Class A)
CoreWeave 54,26 -12,55% CoreWeave
CrowdStrike 201,85 -7,28% CrowdStrike
IDEXX Laboratories 498,30 2,47% IDEXX Laboratories
Kraft Heinz Company 21,05 1,52% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 783,50 -5,10% Micron Technology Inc.
Moderna Inc 191,86 -8,51% Moderna Inc
Nebius 147,16 -12,56% Nebius
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