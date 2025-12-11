Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Der NASDAQ 100 gab zum Handelsende nach.

Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,35 Prozent schwächer bei 25 686,68 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,691 Prozent schwächer bei 25 598,39 Punkten, nach 25 776,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 696,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 372,18 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0,280 Prozent nach. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 533,49 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23 992,56 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 21 763,98 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 22,46 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Dollar Tree (+ 4,61 Prozent auf 129,97 USD), Constellation Energy (+ 4,57 Prozent auf 378,60 USD), Marriott (+ 3,31 Prozent auf 296,46 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,84 Prozent auf 746,80 USD) und Linde (+ 2,70 Prozent auf 403,30 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Arm (-3,80 Prozent auf 136,14 USD), Marvell Technology (-3,29 Prozent auf 89,43 USD), Intel (-3,11 Prozent auf 39,51 USD), PDD (-2,87 Prozent auf 111,97 USD) und Biogen (-2,84 Prozent auf 172,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40 218 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,843 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,98 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,57 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at