Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot

Der NASDAQ 100 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1,44 Prozent auf 24 604,83 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,776 Prozent schwächer bei 24 771,32 Punkten, nach 24 965,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24 809,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 556,20 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,717 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24 687,61 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 25 196,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 596,02 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,39 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 289,23 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Atlassian (+ 1,97 Prozent auf 76,94 USD), Intuit (+ 1,83 Prozent auf 448,53 USD), Palo Alto Networks (+ 1,73 Prozent auf 167,78 USD), Palantir (+ 1,63 Prozent auf 154,07 USD) und Diamondback Energy (+ 1,60 Prozent auf 179,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen MercadoLibre (-5,67 Prozent auf 1 665,89 USD), Baker Hughes (-5,39 Prozent auf 55,79 USD), Lam Research (-4,14 Prozent auf 209,80 USD), Analog Devices (-4,11 Prozent auf 306,09 USD) und Micron Technology (-4,09 Prozent auf 401,57 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 406 176 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,915 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,93 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at