Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,76 Prozent stärker bei 26 136,12 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,702 Prozent auf 26 121,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25 939,74 Punkten am Vortag.

Bei 26 165,08 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 088,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,97 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Wert von 25 644,39 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 26 012,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 463,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,69 Prozent aufwärts. Bei 26 165,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 10,43 Prozent auf 48,51 USD), Microchip Technology (+ 6,41 Prozent auf 79,98 USD), Micron Technology (+ 6,11 Prozent auf 435,31 USD), ON Semiconductor (+ 5,57 Prozent auf 66,12 USD) und NXP Semiconductors (+ 4,21 Prozent auf 239,09 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Paychex (-2,51 Prozent auf 102,31 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2,33 Prozent auf 753,26 USD), Automatic Data Processing (-2,07 Prozent auf 249,25 USD), Palantir (-2,05 Prozent auf 162,30 USD) und PDD (-1,81 Prozent auf 104,98 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 009 021 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,778 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

