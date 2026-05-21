Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart schwächer

Der NASDAQ 100 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,41 Prozent schwächer bei 29 177,81 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,504 Prozent leichter bei 29 150,13 Punkten, nach 29 297,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 093,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 226,34 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,234 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 26 479,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 012,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 21 080,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,76 Prozent aufwärts. Bei 29 678,89 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 9,75 Prozent auf 281,75 USD), Enphase Energy (+ 5,59 Prozent auf 56,12 USD), Marvell Technology (+ 3,24 Prozent auf 192,85 USD), Micron Technology (+ 2,19 Prozent auf 748,00 USD) und AppLovin (+ 2,15 Prozent auf 492,66 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Intuit (-20,51 Prozent auf 305,20 USD), Walmart (-7,08 Prozent auf 121,59 USD), Workday (-5,49 Prozent auf 119,66 USD), Atlassian (-5,06 Prozent auf 81,87 USD) und Adobe (-4,33 Prozent auf 242,40 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 465 720 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,51 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at