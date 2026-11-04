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NASDAQ-Handel im Blick 04.11.2026 16:01:08

Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 1,66 Prozent auf 28 646,92 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,591 Prozent fester bei 28 346,81 Punkten, nach 28 180,26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 28 276,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 728,45 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,300 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30 807,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 733,16 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 435,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Booking (+ 8,30 Prozent auf 168,59 USD), Intuitive Surgical (+ 7,83 Prozent auf 475,26 USD), Amazon (+ 6,77 Prozent auf 267,65 USD), Moderna (+ 6,58 Prozent auf 243,47 USD) und DoorDash (+ 6,00 Prozent auf 194,32 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Datadog A (-12,88 Prozent auf 192,12 USD), Constellation Energy (-5,75 Prozent auf 248,25 USD), Lumentum (-4,66 Prozent auf 648,48 USD), American Electric Power (-4,40 Prozent auf 124,14 USD) und Tesla (-4,21 Prozent auf 381,74 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 799 798 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,392 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Micron Technology-Aktie hat mit 4,87 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,53 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Apple Inc. 305,05 -0,70% Apple Inc.
Booking Holdings 149,40 -0,27% Booking Holdings
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 213,00 -0,30% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CrowdStrike 196,50 1,72% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 156,20 0,77% Datadog Inc Registered Shs -A-
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Intuitive Surgical Inc 412,00 -1,09% Intuitive Surgical Inc
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