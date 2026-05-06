Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag fester

Am Mittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,46 Prozent höher bei 25 694,63 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,667 Prozent höher bei 25 495,17 Punkten in den Handel, nach 25 326,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 464,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 708,84 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,32 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.04.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 21 996,34 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 06.02.2026, den Wert von 23 031,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17 689,66 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,58 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 25 708,84 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Commercial Vehicle Group (+ 23,70 Prozent auf 5,22 USD), Veeco Instruments (+ 23,52 Prozent auf 61,19 USD), Baiducom (+ 10,14 Prozent auf 139,04 USD), Rambus (+ 9,19 Prozent auf 128,85 USD) und Littelfuse (+ 8,57 Prozent auf 459,03 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Nice Systems (-22,27 Prozent auf 97,17 USD), Myriad Genetics (-21,17 Prozent auf 3,97 USD), AXT (-9,72 Prozent auf 97,10 USD), Lifetime Brands (-6,82 Prozent auf 6,01 USD) und Patterson-UTI Energy (-6,33 Prozent auf 11,63 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 723 017 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,111 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,81 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at