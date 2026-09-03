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Marktbericht 03.09.2026 18:01:16

Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen

Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,42 Prozent höher bei 26 589,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,452 Prozent auf 26 336,32 Punkte an der Kurstafel, nach 26 217,83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 325,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 591,14 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,875 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 913,90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26 853,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21 497,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,43 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,70 Prozent auf 138,83 USD), SMC (+ 6,29 Prozent auf 426,75 USD), SpaceX (+ 6,12 Prozent auf 149,32 USD), Oracle (+ 4,84 Prozent auf 152,80 USD) und Comtech Telecommunications (+ 3,33 Prozent auf 1,55 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen CIENA (-10,09 Prozent auf 318,43 USD), Methode Electronics (-7,62 Prozent auf 16,72 USD), Cogent Communications (-6,56 Prozent auf 9,55 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5,32 Prozent auf 8,01 USD) und Lifetime Brands (-4,92 Prozent auf 8,89 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 741 070 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,515 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 18,69 Prozent.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Cogent Communications Holdings Inc 9,98 -2,35% Cogent Communications Holdings Inc
Comtech Telecommunications Corp. 1,30 1,56% Comtech Telecommunications Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,40 -7,50% Consumer Portfolio Services Inc.
Lifetime Brands IncShs 8,81 -5,78% Lifetime Brands IncShs
Logitech S.A. 87,36 1,35% Logitech S.A.
Methode Electronics Inc. 12,50 -19,87% Methode Electronics Inc.
NVIDIA Corp. 196,60 1,55% NVIDIA Corp.
Oracle Corp. 133,04 5,29% Oracle Corp.
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SIGA Technologies Inc. 3,23 0,62% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 367,60 1,88% SMC Corp.
SpaceX 128,44 5,80% SpaceX
Strategy (ex MicroStrategy) 123,74 16,93% Strategy (ex MicroStrategy)

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NASDAQ Comp. 26 584,06 1,40%

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