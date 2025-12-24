PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|NASDAQ Composite-Kursentwicklung
|
24.12.2025 20:05:01
Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag stärker
Am Mittwoch erhöht sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,22 Prozent auf 23 613,31 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,025 Prozent auf 23 555,95 Punkte an der Kurstafel, nach 23 561,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 527,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 621,72 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,694 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 872,01 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 497,86 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20 031,13 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,47 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Century Casinos (+ 9,85 Prozent auf 1,45 USD), FreightCar America (+ 6,18 Prozent auf 11,52 USD), Geron (+ 5,26) Prozent auf 1,40 USD), inTest (+ 4,89 Prozent auf 7,51 USD) und PetMed Express (+ 3,80 Prozent auf 3,55 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Amtech Systems (-2,73 Prozent auf 12,48 USD), Microvision (-2,66 Prozent auf 0,91 USD), Donegal Group B (-2,41 Prozent auf 16,00 USD), Daktronics (-2,06 Prozent auf 18,52 USD) und Nortech Systems (-2,04 Prozent auf 7,20 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 292 226 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf
Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
