Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus

Der NASDAQ Composite befindet sich heute im Aufwind.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,44 Prozent auf 24 665,55 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,18 Prozent höher bei 24 602,48 Punkten in den Handel, nach 24 315,00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 24 825,55 Punkte, das Tagestief hingegen 24 507,63 Zähler.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 3,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 27 599,89 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 26 348,35 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 23 053,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit FormFactor (+ 11,57 Prozent auf 80,06 USD), Veeco Instruments (+ 11,40 Prozent auf 37,04 USD), Century Aluminum (+ 11,37 Prozent auf 33,49 USD), Park-Ohio (+ 10,35 Prozent auf 43,71 USD) und Ultra Clean (+ 9,68 Prozent auf 40,80 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Anika Therapeutics (-21,81 Prozent auf 15,12 USD), Cogent Communications (-17,48 Prozent auf 3,87 USD), Microchip Technology (-11,72 Prozent auf 57,25 USD), Donegal Group B (-9,32 Prozent auf 23,25 USD) und ADTRAN (-5,73 Prozent auf 3,61 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23 730 116 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at