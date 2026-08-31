SIGA Technologies Aktie

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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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Index-Performance im Fokus 31.08.2026 22:33:54

Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Der Handel in New York verlief zum Handelsende in ruhigen Bahnen.

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 26 370,89 Punkten aus dem Montagshandel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,166 Prozent tiefer bei 26 358,56 Punkten in den Montagshandel, nach 26 402,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 249,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 398,33 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25 373,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 26 972,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 21 455,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,49 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Omnicell (+ 6,29 Prozent auf 35,16 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,42 Prozent auf 132,94 USD), CRESUD (+ 3,98 Prozent auf 11,50 USD), QUALCOMM (+ 3,83 Prozent auf 170,48 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 3,57 Prozent auf 43,75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Take Two (-6,67 Prozent auf 219,70 USD), Upbound Group (-4,79 Prozent auf 18,30 USD), Wynn Resorts (-4,18 Prozent auf 91,28 USD), JetBlue Airways (-4,17 Prozent auf 4,60 USD) und FreightCar America (-3,91 Prozent auf 6,89 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37 338 250 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,525 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 19,61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Agilysys Inc. 100,00 -0,99% Agilysys Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,90 -1,86% Consumer Portfolio Services Inc.
CRESUD S.A. (spons. ADRs) 9,85 3,68% CRESUD S.A. (spons. ADRs)
FreightCar America Inc. 5,95 -3,25% FreightCar America Inc.
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs) 37,80 3,85% Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
JetBlue Airways Corp. 3,97 -4,54% JetBlue Airways Corp.
NVIDIA Corp. 189,96 0,95% NVIDIA Corp.
Omnicell Inc. 30,00 5,63% Omnicell Inc.
QUALCOMM Inc. 146,64 3,56% QUALCOMM Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,14 2,61% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 114,08 3,61% Strategy (ex MicroStrategy)
Take Two 190,30 -5,13% Take Two
Upbound Group Inc Registered Shs 15,71 -5,16% Upbound Group Inc Registered Shs
Wynn Resorts Ltd. 78,69 -4,35% Wynn Resorts Ltd.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 370,89 -0,12%

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