NASDAQ Composite im Blick 27.01.2026 22:34:55

Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen

Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen

Heute zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,91 Prozent fester bei 23 817,10 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,565 Prozent höher bei 23 734,75 Punkten, nach 23 601,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 865,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 694,38 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 593,10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 637,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 341,83 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,50 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23 865,26 Punkten. Bei 22 916,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell US Global Investors (+ 12,71 Prozent auf 3,28 USD), CRESUD (+ 10,49 Prozent auf 14,11 USD), Richardson Electronics (+ 10,37 Prozent auf 12,24 USD), Amtech Systems (+ 7,51 Prozent auf 17,60 USD) und Lam Research (+ 7,00 Prozent auf 238,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Agilysys (-19,98 Prozent auf 90,86 USD), World Acceptance (-17,58 Prozent auf 117,51 USD), Dorel Industries (-10,12 Prozent auf 1,51 USD), Nissan Motor (-7,75 Prozent auf 2,50 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-7,53 Prozent auf 4,05 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 741 896 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,841 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,14 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

