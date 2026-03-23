TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Kursverlauf
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23.03.2026 16:03:18
Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Montagshandel mit Gewinnen
Am Montag gewinnt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 2,19 Prozent auf 22 122,29 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,61 Prozent auf 21 995,78 Punkte an der Kurstafel, nach 21 647,61 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 22 180,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 953,05 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite
Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 23.02.2026, mit 22 627,27 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 23.12.2025, mit 23 561,84 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Wert von 17 784,05 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 4,79 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 522,75 Zählern registriert.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 15,76 Prozent auf 62,79 USD), TTM Technologies (+ 12,26 Prozent auf 102,76 USD), Lifetime Brands (+ 10,87 Prozent auf 5,10 USD), Americas Car-Mart (+ 10,82 Prozent auf 13,32 USD) und Photronics (+ 9,03 Prozent auf 39,62 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-8,23 Prozent auf 16,40 USD), Sangamo Therapeutics (-4,19 Prozent auf 0,32 USD), Methanex (-3,31 Prozent auf 54,04 USD), Expeditors International of Washington (-2,37 Prozent auf 142,88 USD) und AmeriServ Financial (-2,19 Prozent auf 3,58 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 043 968 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,638 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,04 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,15 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|13,20
|9,82%
|AmeriServ Financial Inc.
|3,66
|0,00%
|AXT Inc.
|55,50
|18,19%
|CIENA Corp.
|350,40
|5,42%
|Donegal Group Inc. (B)
|18,18
|1,73%
|Expeditors International of Washington Inc.
|120,60
|-4,70%
|Lifetime Brands IncShs
|5,42
|17,83%
|Methanex Corp.
|46,00
|-4,56%
|NVIDIA Corp.
|151,14
|0,45%
|Photronics Inc.
|31,99
|2,14%
|Sangamo Therapeutics Inc
|0,28
|0,43%
|SIGA Technologies Inc.
|4,99
|1,01%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|118,80
|1,41%
|TTM Technologies Inc.
|87,00
|9,43%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 946,76
|1,38%
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