TTM Technologies Aktie

TTM Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 23.03.2026 16:03:18

Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montag fort.

Am Montag gewinnt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 2,19 Prozent auf 22 122,29 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,61 Prozent auf 21 995,78 Punkte an der Kurstafel, nach 21 647,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 22 180,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 953,05 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 23.02.2026, mit 22 627,27 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 23.12.2025, mit 23 561,84 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Wert von 17 784,05 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 4,79 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 522,75 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 15,76 Prozent auf 62,79 USD), TTM Technologies (+ 12,26 Prozent auf 102,76 USD), Lifetime Brands (+ 10,87 Prozent auf 5,10 USD), Americas Car-Mart (+ 10,82 Prozent auf 13,32 USD) und Photronics (+ 9,03 Prozent auf 39,62 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-8,23 Prozent auf 16,40 USD), Sangamo Therapeutics (-4,19 Prozent auf 0,32 USD), Methanex (-3,31 Prozent auf 54,04 USD), Expeditors International of Washington (-2,37 Prozent auf 142,88 USD) und AmeriServ Financial (-2,19 Prozent auf 3,58 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 043 968 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,638 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,04 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,15 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu TTM Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu TTM Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 13,20 9,82% America's Car-Mart Inc.
AmeriServ Financial Inc. 3,66 0,00% AmeriServ Financial Inc.
AXT Inc. 55,50 18,19% AXT Inc.
CIENA Corp. 350,40 5,42% CIENA Corp.
Donegal Group Inc. (B) 18,18 1,73% Donegal Group Inc. (B)
Expeditors International of Washington Inc. 120,60 -4,70% Expeditors International of Washington Inc.
Lifetime Brands IncShs 5,42 17,83% Lifetime Brands IncShs
Methanex Corp. 46,00 -4,56% Methanex Corp.
NVIDIA Corp. 151,14 0,45% NVIDIA Corp.
Photronics Inc. 31,99 2,14% Photronics Inc.
Sangamo Therapeutics Inc 0,28 0,43% Sangamo Therapeutics Inc
SIGA Technologies Inc. 4,99 1,01% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 118,80 1,41% Strategy (ex MicroStrategy)
TTM Technologies Inc. 87,00 9,43% TTM Technologies Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 946,76 1,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen