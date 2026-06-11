Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Donnerstag legt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,55 Prozent auf 25 307,60 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,557 Prozent auf 25 309,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25 169,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 25 109,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 465,33 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,91 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 11.05.2026, den Stand von 26 274,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 22 716,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 615,88 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,92 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Hooker Furniture (+ 30,74 Prozent auf 16,12 USD), Americas Car-Mart (+ 21,94 Prozent auf 2,89 USD), InterDigital (+ 12,11 Prozent auf 284,65 USD), Elbit Systems (+ 10,08 Prozent auf 901,53 USD) und Daktronics (+ 9,67 Prozent auf 20,98 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Oracle (-11,60 Prozent auf 177,91 USD), Donegal Group B (-9,60 Prozent auf 16,67 USD), Ballard Power (-7,53 Prozent auf 4,05 USD), Credit Acceptance (-4,80 Prozent auf 530,44 USD) und Adobe (-4,78 Prozent auf 222,23 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 644 060 Aktien gehandelt. Mit 4,365 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at