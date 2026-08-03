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NASDAQ-Handel im Blick 03.08.2026 20:04:12

Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu

Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu

Der NASDAQ Composite befindet sich heute im Aufwind.

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 2,23 Prozent höher bei 25 939,45 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,311 Prozent höher bei 25 452,66 Punkten, nach 25 373,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 420,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 943,54 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, den Wert von 25 832,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25 114,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der NASDAQ Composite bei 20 650,13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,64 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 16,38 Prozent auf 70,33 USD), inTest (+ 12,10 Prozent auf 13,80 USD), Century Casinos (+ 10,74 Prozent auf 1,34 USD), Anika Therapeutics (+ 8,14 Prozent auf 20,85 USD) und Oracle (+ 7,78 Prozent auf 139,98 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Monolithic Power Systems (-5,21 Prozent auf 1 351,73 USD), eBay (-5,20 Prozent auf 108,08 USD), Nissan Motor (-4,94 Prozent auf 2,08 USD), Compugen (-4,89 Prozent auf 2,24 USD) und Patterson-UTI Energy (-3,10 Prozent auf 10,16 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14 790 870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,215 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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