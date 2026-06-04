Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,18 Prozent höher bei 26 903,61 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 26 579,30 Punkte an der Kurstafel, nach 26 853,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 907,79 Punkte, das Tagestief hingegen 26 554,24 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,182 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 067,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 807,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 460,49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,79 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 10,62 Prozent auf 119,77 USD), AngioDynamics (+ 5,89 Prozent auf 11,86 USD), Myriad Genetics (+ 5,57 Prozent auf 4,65 USD), Cerus (+ 5,45 Prozent auf 2,81 USD) und Integra LifeSciences (+ 5,40 Prozent auf 16,97 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-16,36 Prozent auf 16,00 USD), CIENA (-15,45 Prozent auf 524,55 USD), 3D Systems (-13,43 Prozent auf 3,13 USD), QUALCOMM (-3,62 Prozent auf 240,96 USD) und AAON (-3,15 Prozent auf 143,58 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 636 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,644 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at