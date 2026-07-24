Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende

Der NASDAQ Composite fiel im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,64 Prozent auf 24 975,82 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,121 Prozent auf 25 107,38 Punkte an der Kurstafel, nach 25 137,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 918,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 222,14 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,90 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25 476,64 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Wert von 24 836,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 057,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,49 Prozent zu Buche. Bei 27 190,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Safety Insurance Group (+ 41,49 Prozent auf 103,20 USD), World Acceptance (+ 13,03 Prozent auf 204,67 USD), SS&C Technologies (+ 10,35 Prozent auf 73,88 USD), VeriSign (+ 7,04 Prozent auf 280,00 USD) und Integra LifeSciences (+ 6,63 Prozent auf 19,79 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Richardson Electronics (-17,69 Prozent auf 17,96 USD), Americas Car-Mart (-16,48 Prozent auf 3,04 USD), AXT (-10,77 Prozent auf 47,23 USD), Power Integrations (-10,46 Prozent auf 63,46 USD) und TTM Technologies (-9,28 Prozent auf 131,41 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 41 027 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,508 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at