Handel in New York: NASDAQ Composite gibt mittags nach

Der NASDAQ Composite zeigt sich am ersten Tag der Woche in Rot.

Um 17:59 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,43 Prozent auf 26 287,78 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,166 Prozent auf 26 358,56 Punkte an der Kurstafel, nach 26 402,42 Punkten am Vortag.

Bei 26 249,77 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 380,54 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25 373,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 972,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 455,55 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,14 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 5,01 Prozent auf 61,57 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 4,77 Prozent auf 44,26 USD), CRESUD (+ 3,21 Prozent auf 11,42 USD), QUALCOMM (+ 2,38 Prozent auf 168,09 USD) und Omnicell (+ 2,27 Prozent auf 33,83 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Take Two (-6,44 Prozent auf 220,23 USD), Donegal Group B (-6,26 Prozent auf 23,06 USD), SMC (-5,57 Prozent auf 426,82 USD), JetBlue Airways (-4,06 Prozent auf 4,61 USD) und Mind CTI (-3,86 Prozent auf 0,99 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 810 490 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,525 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at