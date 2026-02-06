Amazon Aktie
Handel in New York: NASDAQ Composite klettert zum Start des Freitagshandels
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,83 Prozent stärker bei 22 727,92 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,376 Prozent auf 22 625,30 Punkte an der Kurstafel, nach 22 540,59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22 586,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 853,48 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,75 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 547,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 053,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der NASDAQ Composite 19 791,99 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,19 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 461,14 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Roivant Sciences (+ 17,98 Prozent auf 24,94 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 14,85 Prozent auf 122,88 USD), AXT (+ 14,83 Prozent auf 23,46 USD), SMC (+ 12,49 Prozent auf 449,86 USD) und Exponent (+ 10,14 Prozent auf 78,01 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Amtech Systems (-26,84 Prozent auf 11,61 USD), Hub Group (-23,51 Prozent auf 39,26 USD), Amazon (-8,40 Prozent auf 203,98 USD), Werner Enterprises (-6,21 Prozent auf 35,52 USD) und Nissan Motor (-4,76 Prozent auf 2,20 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 028 730 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
