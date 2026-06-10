Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Mittwoch in Rot.

Am Mittwoch verliert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,15 Prozent auf 25 383,15 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,649 Prozent auf 25 512,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25 678,82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 726,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 257,87 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,62 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 26 247,08 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2026, den Stand von 22 697,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 714,99 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 12,66 Prozent auf 88,28 USD), IMAX (+ 5,24 Prozent auf 42,21 USD), Microvision (+ 4,40 Prozent auf 0,38 USD), Patterson-UTI Energy (+ 4,01 Prozent auf 12,06 USD) und SMC (+ 3,98 Prozent auf 386,94 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-53,51 Prozent auf 2,45 USD), EZCORP (-12,36 Prozent auf 28,11 USD), Donegal Group B (-8,88 Prozent auf 17,44 USD), American Superconductor (-7,82 Prozent auf 37,36 USD) und AAON (-7,46 Prozent auf 119,99 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 840 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,370 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,67 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at