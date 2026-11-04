Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,75 Prozent stärker bei 25 815,07 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,11 Prozent auf 25 652,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25 372,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25 602,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 048,83 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,839 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27 190,86 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 26 584,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 348,64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Cogent Communications (+ 15,40 Prozent auf 6,82 USD), JetBlue Airways (+ 13,05 Prozent auf 3,60 USD), Expedia (+ 12,51) Prozent auf 321,52 USD), Omnicell (+ 10,45 Prozent auf 39,17 USD) und Intuitive Surgical (+ 9,95 Prozent auf 484,62 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Modine Manufacturing (-26,15 Prozent auf 92,65 USD), AAON (-20,67 Prozent auf 54,80 USD), Powell Industries (-12,16 Prozent auf 143,47 USD), Methode Electronics (-12,11 Prozent auf 13,21 USD) und FormFactor (-12,05 Prozent auf 85,13 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 22 229 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,392 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at