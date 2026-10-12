Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 27 323,09 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,050 Prozent leichter bei 27 352,51 Punkten, nach 27 366,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 27 376,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 305,68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26 333,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 26 281,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 22 204,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 17,59 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Manhattan Associates (+ 6,27 Prozent auf 217,73 USD), Century Casinos (+ 4,90 Prozent auf 0,90 USD), eBay (+ 2,74 Prozent auf 115,26 USD), Salesforce (+ 2,68 Prozent auf 235,27 USD) und Biogen (+ 2,66 Prozent auf 231,72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen inTest (-9,09 Prozent auf 13,00 USD), Donegal Group B (-6,56 Prozent auf 17,10 USD), FormFactor (-5,61 Prozent auf 131,83 USD), CIENA (-5,12 Prozent auf 426,73 USD) und TTM Technologies (-4,93 Prozent auf 115,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 063 971 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,931 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at