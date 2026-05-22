Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start zu

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr 0,49 Prozent auf 26 420,86 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,336 Prozent auf 26 381,56 Punkte an der Kurstafel, nach 26 293,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 26 381,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 504,55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0,500 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24 657,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 22 886,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18 925,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13,71 Prozent zu Buche. Bei 26 707,14 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit IMAX (+ 15,79 Prozent auf 39,23 USD), Nissan Motor (+ 13,33 Prozent auf 2,55 USD), Harmonic (+ 13,03 Prozent auf 14,36 USD), BlackBerry (+ 8,12 Prozent auf 7,19 USD) und Ross Stores (+ 7,56 Prozent auf 233,60 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-6,84 Prozent auf 17,83 USD), AmeriServ Financial (-6,39 Prozent auf 3,66 USD), AXT (-3,16 Prozent auf 117,19 USD), Take Two (-2,97 Prozent auf 231,00 USD) und Baiducom (-2,61 Prozent auf 127,75 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 4 718 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,659 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at