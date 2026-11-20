Zum Handelsschluss sank der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 5,28 Prozent auf 22 617,73 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,20 Prozent auf 23 592,67 Punkte an der Kurstafel, nach 23 879,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 837,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 513,01 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 9,00 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 26 424,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 067,17 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 22 078,05 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,66 Prozent. Bei 27 722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Donegal Group B (+ 21,58 Prozent auf 34,99 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 5,37 Prozent auf 3,14 USD), Nissan Motor (+ 4,67 Prozent auf 1,75 USD), Inter Parfums (+ 3,38 Prozent auf 137,44 USD) und Infosys (+ 3,26 Prozent auf 12,03 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Geospace Technologies (-31,57 Prozent auf 2,27 USD), NVIDIA (-14,01 Prozent auf 125,53 USD), inTest (-13,99 Prozent auf 10,94 USD), TTM Technologies (-13,46 Prozent auf 58,85 USD) und PDF Solutions (-13,06 Prozent auf 30,43 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 149 476 432 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert mit 1,01 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 22,64 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at