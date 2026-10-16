AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|NASDAQ Composite aktuell
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16.10.2026 20:03:36
Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Freitagnachmittag im Minus
Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 2,08 Prozent auf 26 157,12 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,225 Prozent leichter bei 26 652,98 Punkten, nach 26 713,03 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 150,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 674,66 Zähler.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 4,37 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 25 978,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 881,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 562,54 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,57 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AmeriServ Financial (+ 4,26 Prozent auf 4,65 USD), Century Aluminum (+ 3,98 Prozent auf 35,56 USD), Harmonic (+ 3,69 Prozent auf 10,97 USD), Independent Bank (+ 3,18 Prozent auf 79,53 USD) und Ceragon Networks (+ 2,48 Prozent auf 2,07 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Americas Car-Mart (-17,04 Prozent auf 1,12 USD), AXT (-9,48 Prozent auf 52,42 USD), Nortech Systems (-9,30 Prozent auf 9,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,22 Prozent auf 137,34 USD) und Comtech Telecommunications (-7,59 Prozent auf 1,34 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 080 151 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,746 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus
2026 verzeichnet die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|1,04
|-22,96%
|AmeriServ Financial Inc.
|4,54
|1,79%
|AXT Inc.
|45,67
|-11,70%
|Century Aluminum Co.
|31,10
|2,17%
|Ceragon Networks Ltd.
|1,78
|1,31%
|Comtech Telecommunications Corp.
|1,21
|-5,47%
|Harmonic Inc.
|9,52
|1,28%
|Independent Bank Corp. (Massachusetts)
|79,88
|3,63%
|Nortech Systems Inc.
|10,14
|-1,74%
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
|Resources Connection Inc.
|2,24
|-5,88%
|SIGA Technologies Inc.
|3,17
|-0,63%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|121,76
|-9,39%
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|26 140,03
|-2,14%
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