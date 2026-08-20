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NASDAQ Composite-Performance im Fokus 20.08.2026 22:34:27

Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus

Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus

Der NASDAQ Composite sank am Abend.

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 1,00 Prozent auf 26 067,17 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,454 Prozent auf 26 211,52 Punkte an der Kurstafel, nach 26 331,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 263,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 023,12 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,68 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 25 508,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26 270,36 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 21 172,86 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,19 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell ScanSource (+ 9,67 Prozent auf 56,39 USD), Compugen (+ 8,61 Prozent auf 2,65 USD), Nordson (+ 8,00 Prozent auf 334,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,81 Prozent auf 112,39 USD) und Donegal Group B (+ 4,08 Prozent auf 24,25 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil LSI Industries (-14,30 Prozent auf 20,62 USD), Americas Car-Mart (-8,12 Prozent auf 2,83 USD), 3D Systems (-7,33 Prozent auf 3,16 USD), Astronics (-6,87 Prozent auf 76,06 USD) und inTest (-6,07 Prozent auf 12,04 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 006 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,550 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19,29 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

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America's Car-Mart Inc. 2,83 -8,12% America's Car-Mart Inc.
Astronics Corp. 65,00 -7,14% Astronics Corp.
Compugen Ltd. 2,65 8,61% Compugen Ltd.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,85 0,00% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 24,25 4,08% Donegal Group Inc. (B)
inTest Corp. 10,40 -4,59% inTest Corp.
LSI Industries Inc. 17,30 -14,36% LSI Industries Inc.
Modine Manufacturing Co. 162,20 -5,48% Modine Manufacturing Co.
Nordson Corp. 285,60 7,73% Nordson Corp.
NVIDIA Corp. 185,36 -0,32% NVIDIA Corp.
ScanSource Inc. 43,60 -0,46% ScanSource Inc.
SIGA Technologies Inc. 2,97 -4,50% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 114,66 -3,81% SpaceX
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