SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|NASDAQ Composite-Performance im Fokus
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20.08.2026 22:34:27
Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus
Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 1,00 Prozent auf 26 067,17 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,454 Prozent auf 26 211,52 Punkte an der Kurstafel, nach 26 331,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 263,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 023,12 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,68 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 25 508,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26 270,36 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 21 172,86 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,19 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell ScanSource (+ 9,67 Prozent auf 56,39 USD), Compugen (+ 8,61 Prozent auf 2,65 USD), Nordson (+ 8,00 Prozent auf 334,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,81 Prozent auf 112,39 USD) und Donegal Group B (+ 4,08 Prozent auf 24,25 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil LSI Industries (-14,30 Prozent auf 20,62 USD), Americas Car-Mart (-8,12 Prozent auf 2,83 USD), 3D Systems (-7,33 Prozent auf 3,16 USD), Astronics (-6,87 Prozent auf 76,06 USD) und inTest (-6,07 Prozent auf 12,04 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 006 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,550 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf
In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19,29 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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