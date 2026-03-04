Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 04.03.2026 16:03:18

Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start im Plus

Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start im Plus

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwochmorgen an seine positive Performance an.

Um 16:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,83 Prozent stärker bei 22 704,05 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,463 Prozent auf 22 620,89 Punkte an der Kurstafel, nach 22 516,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 705,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 570,67 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,71 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 04.02.2026, einen Wert von 22 904,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 505,14 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 04.03.2025, mit 18 285,16 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,29 Prozent abwärts. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 124,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,67 Prozent auf 142,85 USD), Ross Stores (+ 5,13 Prozent auf 207,78 USD), Roivant Sciences (+ 5,03 Prozent auf 29,25 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,70 Prozent auf 217,72 USD) und US Global Investors (+ 4,60 Prozent auf 3,41 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Daktronics (-8,76 Prozent auf 22,70 USD), Nortech Systems (-7,00 Prozent auf 8,77 USD), Donegal Group B (-5,44 Prozent auf 15,31 USD), inTest (-4,64 Prozent auf 11,52 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-3,60 Prozent auf 4,28 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 606 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,815 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 9,76 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

