Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Minus

Am Montag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent tiefer bei 13 463,48 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,266 Prozent auf 13 514,08 Punkte an der Kurstafel, nach 13 478,28 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 13 435,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13 551,62 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13 431,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 13 909,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 10 475,25 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 29,62 Prozent zu. Bei 14 446,55 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit EMCORE (+ 6,06 Prozent auf 0,49 USD), SMC (+ 5,31 Prozent auf 77 300,00 JPY), Taro Pharmaceutical Industries (+ 4,40 Prozent auf 36,54 USD), Lifetime Brands (+ 3,62 Prozent auf 5,72 USD) und BE Semiconductor Industries (+ 3,46 Prozent auf 115,36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Dish Network (-30,33 Prozent auf 3,83 USD), Microvision (-10,00 Prozent auf 2,03 USD), Agenus (-9,05 Prozent auf 0,77 USD), Geron (-6,57 Prozent auf 1,85 USD) und Alliance Resource Partners LP (-6,08 Prozent auf 22,54 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 137 685 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 51,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

