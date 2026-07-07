Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,04 Prozent auf 25 848,97 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,616 Prozent schwächer bei 25 960,13 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 121,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25 841,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 010,02 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 25 709,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 017,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20 412,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,25 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Fiserv (+ 5,43 Prozent auf 54,59 USD), Infosys (+ 4,46 Prozent auf 11,37 USD), Gilead Sciences (+ 3,64 Prozent auf 134,33 USD), Exponent (+ 3,52 Prozent auf 63,34 USD) und Blackbaud (+ 3,48 Prozent auf 30,29 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-9,00 Prozent auf 21,23 USD), Ultra Clean (-7,84 Prozent auf 97,26 USD), Applied Materials (-7,65 Prozent auf 547,44 USD), Methode Electronics (-7,64 Prozent auf 14,15 USD) und Lam Research (-7,19 Prozent auf 325,02 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 490 527 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,125 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at