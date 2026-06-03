Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Zum Handelsschluss verlor der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,89 Prozent auf 26 853,98 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,004 Prozent tiefer bei 27 092,84 Punkten in den Handel, nach 27 093,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 769,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 27 130,88 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,366 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25 114,44 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.03.2026, den Wert von 22 516,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 398,96 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,57 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Neurocrine Biosciences (+ 6,63 Prozent auf 165,11 USD), Exelixis (+ 6,30 Prozent auf 51,60 USD), Methode Electronics (+ 5,60 Prozent auf 13,20 USD), TTM Technologies (+ 5,56 Prozent auf 189,60 USD) und Volvo (B) (+ 5,03 Prozent auf 34,87 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil PetMed Express (-16,43 Prozent auf 1,78 USD), Americas Car-Mart (-11,63 Prozent auf 7,37 USD), American Superconductor (-8,79 Prozent auf 46,67 USD), Mind CTI (-8,11 Prozent auf 0,92 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-7,77 Prozent auf 4,33 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39 671 288 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,673 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at