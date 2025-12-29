Handel in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

Der NASDAQ Composite gab im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,50 Prozent auf 23 474,35 Punkte nach. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,756 Prozent auf 23 414,68 Punkte an der Kurstafel, nach 23 593,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 531,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 397,52 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 365,69 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 591,15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 19 722,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Comtech Telecommunications (+ 11,42 Prozent auf 5,27 USD), Volvo (B) (+ 4,83 Prozent auf 32,55 USD), Astro-Med (+ 4,76 Prozent auf 8,59 USD), CRESUD (+ 4,73 Prozent auf 12,39 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 4,36 Prozent auf 4,55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Dorel Industries (-8,64 Prozent auf 1,04 USD), Amtech Systems (-6,19 Prozent auf 11,97 USD), Harvard Bioscience (-5,70 Prozent auf 0,66 USD), Microvision (-5,38 Prozent auf 0,86 USD) und AXT (-5,07 Prozent auf 14,59 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 145 530 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

