Handel in New York: NASDAQ Composite schließt in der Verlustzone

Am Montag verlor der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,32 Prozent auf 26 166,60 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,131 Prozent schwächer bei 26 483,31 Punkten, nach 26 517,93 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 125,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26 561,12 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 343,97 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 21 647,61 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Stand von 19 447,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,61 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 25,42 Prozent auf 3,01 USD), AXT (+ 9,31 Prozent auf 92,44 USD), ON Semiconductor (+ 8,16 Prozent auf 131,55 USD), Taylor Devices (+ 7,68 Prozent auf 59,47 USD) und Hooker Furniture (+ 7,59 Prozent auf 17,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Red Robin Gourmet Burgers (-9,27 Prozent auf 5,68 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,74 Prozent auf 3,55 USD), 3D Systems (-8,68 Prozent auf 3,26 USD), Donegal Group B (-8,09 Prozent auf 21,01 USD) und Nissan Motor (-6,82 Prozent auf 2,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35 677 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,452 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Mit 13,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at