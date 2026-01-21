Intel Aktie

NASDAQ-Handel im Fokus 21.01.2026 22:34:36

Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der NASDAQ Composite befand sich am Mittwochabend im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,18 Prozent höher bei 23 224,82 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,276 Prozent stärker bei 23 017,68 Punkten, nach 22 954,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 383,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 927,88 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,355 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 307,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 953,67 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 21.01.2025, bei 19 756,78 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,047 Prozent zurück. Bei 23 813,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 916,83 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Rambus (+ 14,38 Prozent auf 125,93 USD), Intel (+ 11,72 Prozent auf 54,25 USD), Amkor Technology (+ 8,99 Prozent auf 53,46 USD), Baiducom (+ 8,17 Prozent auf 162,28 USD) und OraSure Technologies (+ 7,34 Prozent auf 2,78 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-7,61 Prozent auf 19,78 USD), Pegasystems (-6,09 Prozent auf 47,93 USD), Innodata (-4,11 Prozent auf 59,09 USD), CIENA (-3,86 Prozent auf 231,89 USD) und Oracle (-3,36 Prozent auf 173,88 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 990 309 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,862 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,37 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

