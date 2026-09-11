Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der NASDAQ Composite befand sich am Freitagabend im Aufwärtstrend.

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,96 Prozent höher bei 26 333,04 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,796 Prozent stärker bei 26 289,41 Punkten, nach 26 081,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 431,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 283,11 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,737 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 445,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25 809,66 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 22 043,07 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 13,33 Prozent zu. Bei 27 190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 19,50 Prozent auf 1,90 USD), NetApp (+ 8,54 Prozent auf 199,28 USD), ON Semiconductor (+ 8,51 Prozent auf 76,14 USD), Synaptics (+ 8,09 Prozent auf 101,03 USD) und Methode Electronics (+ 7,80 Prozent auf 14,65 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-7,00 Prozent auf 1,86 USD), Daktronics (-5,59 Prozent auf 17,89 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,90 Prozent auf 4,27 USD), Donegal Group B (-4,77 Prozent auf 24,35 USD) und CRESUD (-3,73 Prozent auf 12,14 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 174 872 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,643 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at